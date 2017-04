0

Près de 150 personnes, toutes générations confondues, sont venus applaudir samedi soir au Centre du Prieuré le groupe Spirit à l'occassion de leur premier concert.

Ce nouveau groupe amateur est composé de 10 musiciens et chanteurs de 15 à 47 ans venant du territoire Sèvremoine et du May-sur-Evre, ils interprètent des chants et cantiques religieux remis au gout du jour.

Plus d'informations dans une prochaine édition du journal