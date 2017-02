0

Les inscriptions aux tickets sport et culture avait lieu ce mercredi au Centre du Prieuré, initié par la commune délégué de Saint-Macaire-en-Mauges, elle est proposée également aux enfants de Saint-André de la Marche et de la Renaudière pendant les petites vacances d'hiver de printemps et d'automne.

