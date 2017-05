0

264 élèves des écoles privées et publique, Victor Hugo et Joseph Wrésinski étaent réunis sur le stade Georges Raymond pour le cross des écoles 2017. Cette manifestation sportive est une idée du conseil municipal des enfants(CME) qui n'a pas ménagé ses efforts pour l'organisation et pour encourager les concurents.

