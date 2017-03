0

Les nouveaux électeurs incrits sur les listes électorales ont reçu des mains d'Isabel Volant, maire déléguée de Saint-Macaire-en-Mauges, le livret du citoyen et la carte électorale, en présence des adjoints et d'Eliane Chêne, déléguée du tribunal d'instance et de Claire Batardière, déléguée de l'administration.

