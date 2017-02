Saint-Macaire-en-Mauges Bourse d'échanges du CRM

0

La réputation de la Bourse d'échanges du CRM (Club Rétro Macairois) n'est plus à faire. Les exposants sont venus en nombre et le kilomètre linéaire à été atteint. Le public était au rendez-vous, à la recherche d'une bonne affaire ou de la pièce manquante. Le parking du Prieuré a été pris d'assaut de bon matin par les voitures de collection pour la plus grande joie des visiteurs.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest.