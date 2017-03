Saint-Macaire-en-Mauges Foire exposition avec les producteurs de Sèvremoine

0

A l'occassion de la Foire exposition organisée par le comité des fêtes de Saint-Macaire-en-Mauges, qui se déroulera les samedi 11 et dimanche 12 mars 2017, salle Thomas-Dupouet et au Centre du Prieuré, les élus de Sèvremoine ont souhaité promouvoir le savoir-faire des producteurs locaux. Ils seront présent près du stand de Sèvremoine et accueilleront les visiteurs pour présenter leurs produits.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest.