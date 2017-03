Saint-Macaire-en-Mauges Nadine Guillouzo Lefeuvre, une femme engagée

0

Nadine Guillouzo Lefeuvre est employée administrative à l'Hôtel de Ville de Saint-Macaire-en-Mauges. Elle est également engagée bénévole près de la Protection civile du Maine-et-Loire. Elle intervient pendant ses congés et ses week-ends sur des manifestations de grande ampleur et sur actions telles que le démantèlement de la jungle de Calais, les inondations de Romorantin et a apporté un soutien psychologique aux familles lors de l'effondrement du balcon à Angers.

Elle a reçue la médaille de vermeil pour ses quinze ans de services. Elle est la première femme du département à recevoir cette distinction.

