Saint-Léger-des-Bois Giffard s'offre une nouvelle usine pour mieux rayonner

Les couleurs vives des sirops Giffard s’affichent en bandes verticales sur la "façade acidulée" du bâtiment de 6000 m², visible de loin. Imaginé par l’architecte angevin Frédéric Rolland, le nouveau site du liquoriste sera inauguré ce jeudi dans la zone d’activité Angers/Saint-Léger-des-Bois, après plus d’un an de travaux et un investissement de 13 millions d'euros.

La société familiale, dont le siège reste à Avrillé, produit dans cette nouvelle usine les 75 sirops de sa gamme (1,5 million de litres par an) dont 80% sont vendus à l'international. "Nous devions nous doter d’un outil de production plus performant pour soutenir notre croissance à l'export", explique Edith Giffard, qui dirige l'entreprise aux côtés de son frère Bruno. Son fils Pierre, cinquième génération, a pris la direction du site.

