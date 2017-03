Saint-Lambert-du-Lattay Le Fief Noir bouscule les codes

0

Nouveau nom de domaine, nouvelles cuvées, nouvelles étiquettes : les nouveaux venus Dominique Sirot et Alexis Soulas vont souffler un vent de fraîcheur et de modernité sur leurs vins bio.

Ils auraient pu donner dans le château, dans le domaine, voire dans le clos pour rebaptiser leur exploitation viticole; ils ont choisi le fief pour cet ancrage physique au terroir auquel ils tiennent et ce petit clin d'œil à l'Anjou médiéval.

D'une gamme de quinze vins, le domaine s'est recentré sur onze « sirops » répartis en quatre cuvées : les vins candides sur la fraîcheur et la gaîté, les Ouest Coast sur l'audace, les contemplatifs haut de gamme et travaillés et les aériennes bulles.

