Saint-Germain-sur-Moine Janneau conforte son site maugeois

L'entreprise Janneau, basée au Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) et spécialiste des fenêtres et portes d'entrée haut de gamme en bois, alu et PVC, annonce que le site de Saint-Germain-sur-Moine (Sèvremoine) bénéficie actuellement de 3,5 millions d'euros d'investissements. De nouveaux outils performants vont doter le site maugeois de 6 300 m2 qui emploie actuellement 70 personnes. Site qui pousse actuellement ses murs. En mai prochain, 3 500 m2 supplémentaires vont permettre à l'unité d'augmenter sa production dédiée aux ouvertures en PVC...

