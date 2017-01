Saint-Généroux Grippe aviaire : l'inquiétude d'un éleveur

0

Sébastien Ravailleau, éleveur de canards à Saint-Généroux, témoigne de son inquiétude avec quatre cas déclarés de grippe aviaire en Deux-Sèvres.

« On ne peut pas dire que ce sont ceux qui travaillent mal qui sont impactés par le virus de la grippe aviaire. Elle peut toucher n'importe qui. Quand on sait qu'un cas entraîne l'abattage dans les élevages situés dans un rayon de 3 km, on peut comprendre notre inquiétude », fait remarquer cet éleveur de 9 000 canards.

Michel Fruchet, directeur de Val de Sèvre et vice-président du Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog), assure que l'État assumera totalement les pertes induites par le dépeuplement du Sud-Ouest : coût des canards aux éleveurs, frais de ramassage, d'abattage et de traitement des cadavres. Il n'en sera pas de même pour les pertes d'exploitations comme les dommages collatéraux des accouveurs...

