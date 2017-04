Saint-Gelais Un nouveau cas de grippe aviaire détectée dans un élevage

0

Dans un communiqué que la préfecture des Deux-Sèvres vient de faire parvenir aux rédactions, elle indique : « À la suite de prélèvements dans un élevage de canards situé à Saint-Gelais, dans la zone de surveillance dite de La Chapelle-Bâton/Augé, les résultats d'analyses ont révélé la présence du virus de l'influenza aviaire H5N3 faiblement pathogène."

"Comme le prévoient les instructions du Ministère de l'agriculture, les canards ont été euthanasiés et l'élevage a déjà fait l'objet d'une première désinfection. »

« C'est le septième cas d'influenza repéré et traité dans le département des Deux-Sèvres. », note l'administration. « Ce virus est bien moins virulent que le virus H5N8 hautement pathogène et aucun élevage professionnel n'est implanté dans le kilomètre autour de l'exploitation. Par conséquent, ce septième cas n'a pas d'influence sur la zone déjà en place et son évolution. »

Le communiqué rappelle que la zone de surveillance de La Chapelle-Bâton / Auge est toujours en vigueur et que les mesures suivantes concernant l'ensemble des élevages de volailles, y compris ceux des particuliers, continuent de s'appliquer.

À lire ce samedi 8 avril dans « Le Courrier de l'Ouest » - édition des Deux-Sèvres.