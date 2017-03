Saint-Barthélemy Une double soirée pour clore les &[mouvantes]

0

Ce samedi 1er avril, le THV propose une double soirée pour clore les &[mouvantes] en beauté.

Au programme, un solo de Jann Galois, solo 9 fois récompensé par des prix internationaux, intitulé p=mg, soit la formule physique du poids, dû à la pesanteur qui s’exerce sur terre. Au-delà de l’aspect physique, c’est sa déclinaison dans le champ psychologique qui intéresse ici la chorégraphe. En écho à son histoire personnelle, elle nous donne à voir et à ressentir comment la contrainte et la pression peuvent être fécondes.

A suivre: l’Eolienne et les cinq trapèzes de Flux tendu. Ce sont également 5 personnages en lutte mais contre le temps et le danger inhérent à l’accélération des cadences. Florence Caillon, la chorégraphe, s’interroge ici sur la capacité des êtres à s’arranger de ces cadences, ces dangers et cette instabilité qui vont croissant.

Samedi 1er avril à 20h30, à partir de 8 ans. Tarifs : de 10 à 20 €. Réservation : 02 41 96 14 90 / billetterie@thv.fr