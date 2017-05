Saint-Barthélemy-d'Anjou Le projet de Canopée bleue présenté vendredi au THV

0

Le projet, dévoilé aux élus du conseil municipal en septembre dernier, va être présenté au public ce vendredi 19 mai, à 20heures, au THV.

La Canopée bleue, centre d'accueil écologique et pédagogique, serait la première oasis périurbaine en France. Initiées par Pierre Rabhi, paysan, écrivain et penseur, dans les années 90, les Oasis sont actuellement plus de 500 mais toutes en milieu rural.

Tarif 6 €, réservation uniquement en ligne https://lacanopeebleue.jimdo.com/

A lire dans Le Courrier de l'Ouest ce mercredi