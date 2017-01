Saint-Barthélemy-d'Anjou. Décoration : la marque Lé Papiers de Ninon cartonne

0

Née à Saint-Barthélemy, la marque Lé Papiers de Ninon fait mouche dans le monde de la décoration.



Depuis quelques années, le papier peint revient en force dans les intérieurs branchés et les émissions de décoration. Surfant sur cette tendance, Karine Cotinier a créé début 2016 sa propre marque, Lé Papiers de Ninon, qui décline des tapisseries aux motifs graphiques et colorés, terriblement rafraîchissants.

Et sa créativité ne s’arrête pas au papier peint. Inauguré vendredi dans le hall de l’entreprise, son showroom expose des carnets, sets de table, papiers cadeau, affiches, et même des coussins et des trousses. Des produits haut de gamme, entièrement fabriqués sur place à partir de matières premières françaises.

En un an, Lé Papiers de Ninon a tapé dans l’œil de nombreux magazines spécialisés - ELLE déco, Marie-Claire Maison, etc.

