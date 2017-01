Saint-Barthélemy Les nouveaux enjeux culturels par Jean-Pierre Saez

0

Le directeur de l'Observatoire des politiques culturelles, Jean-Pierre Saez, donnera une conférence le lundi 23 janvier, à 20h30, au THV de Saint-Barthélemy.

À la fois dimension des activités humaines et domaine d’actions publiques ou privées, le champ artistique et culturel est aujourd’hui marqué par des transformations majeures, dues à la crise, aux changements des pratiques, à l’influence des « nouvelles » technologies.

Jean-Pierre Saez questionne ces mutations : que nous racontent-elles du monde de demain ? Comment construire une politique de la relation par la culture ? Quels seraient les enjeux de la participation des habitants à la vie artistique et culturelle ? Peut-on, et pourquoi, envisager de faire de l'éducation artistique et culturelle un droit culturel ?

Tarif: 6€. Réservation au 02 41 96 14 90, billetterie@thv.fr