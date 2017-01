Saint-Aubin-de-Luigné Leurs liquoreux rivalisent avec les plus grands

0

Le domaine Delesvaux n’a pas produit de sélections de grains nobles millésimés 2016. Et tant pis pour les amateurs de ce nectar angevin, égal du château d’Yquem ou des grands alsaciens. Les grains nobles des Delesvaux ont été notés cinq fois 99/100 par Robert Parker. Le « pape » aurait même regretté de ne pas être allé jusqu’à 100.



Ce n’est pourtant pas l’envie qui manquait à Philippe et Catherine de produire un grain noble 2016. Ce n’est pas non plus les raisins botrytisés qui manquaient sur les onze hectares du domaine répartis entre Saint-Aubin-de-Luigné, Chalonnes et Chaudefonds-sur-Layon. Ce qui manquait, c’est une sensation, une intuition. Celle que la cuvée 2016 n’atteindrait pas les sommets escomptés. Ceux de Philippe Delesvaux tutoient les nuages, plus proches de l’Everest que du mont Ventoux.



« Le grain noble, c’est ce que le cigare est au tabac. Ce n’est pas un produit alimentaire. Ce n’est pas du layon supérieur, c’est autre chose, c’est un autre monde. C’est un vin de conversation, un vin de méditation. C’est une philosophie, une école pédagogique qui a permis de tirer le vignoble vers le haut », explique le vigneron.

Le tarif des sélections de grains nobles - 30 € la bouteille de 50 cl - reste abordable pour l’amateur.

