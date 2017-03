Royaume-Uni: un policier poignardé, un assaillant touché par balles

0

Un policier a été poignardé et un assaillant présumé touché par balles par la police mercredi en début d'après-midi devant le parlement de Westminster à Londres où le quartier a été bouclé, a annoncé le responsable de la Chambre des Communes, David Lidington.

Un porte-parole de la Chambre des Communes a indiqué à l'AFP que les députés avaient été confinés à l'intérieur du Parlement en raison d'un "incident de sécurité".

Scotland Yard a annoncé avoir été appelé à environ 14h40 locales (et GMT) pour un "incident à Westminster Bridge lié à des armes à feu".

Un hélicoptère de secours a atterri peu après l'incident sur place.

Selon les médias britanniques, deux personnes étaient étendues par terre devant le Parlement, en plein cœur de Londres.

"J'ai clairement entendu des coups de feu. J'ai vu tomber quelqu'un habillé de noir. Je pense que c'était un policier", a déclaré un employé du Parlement à l'AFP.

La personne, qui n'a pas voulu donner son identité, a dit avoir vu la scène depuis son bureau.

Par ailleurs au moins deux ambulances étaient stationnées près du pont de Westminster, près du parlement, a constaté une journaliste de l'AFP.

La police a dégagé la foule sur le pont, indiquant que le lieu "n'était pas sûr".

Un porte-parole de Downing Street a confirmé que la Première ministre Theresa May était saine et sauve et en sécurité.