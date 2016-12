Circulation Brouillard et verglas : plusieurs sorties de route ce vendredi

0

Attention, ça glisse ce vendredi matin sur les routes des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire où les pompiers et les gendarmes interviennent en ce moment pour de nombreuses sorties de route dues au brouillard et au verglas.

Un camion bloque la circulation en Deux-Sèvres

En Deux-Sèvres, les pompiers dénombrent sept interventions, dont l'une concerne un camion qui s'est mis en travers de la chaussée à Sainte-Gemme, lieudit La Butte. La circulation est bloquée, le temps de dégager le poids-lourd.

Les accidents n'ont fait que des blessés légers.