Le Pin-en-M Romain, après vingt ans de bénévolat, il quitte la présidence

0

Lors de la dernière assemblée générale du comité des fêtes, Romain Biotteau a annoncé son arrêt de la présidence après 10 ans à sa tête.

Il est né au Pin-en-Mauges, il y a trente sept ans. Cela fait vingt ans qu'il assume la fonction de président. Dix ans à la tête du foyer des jeunes et dix ans au comité des fêtes.

J’habite maintenant à Saint Lambert la poterie. Je vais être bientôt papa, je vais donc avoir moins de temps à consacrer dans un premier temps. Mais je reste quand même dans le bureau. Je veux encore faire profiter les nouveaux entrants de mon expérience et on ne quitte pas ses racines et ses copains comme ça.