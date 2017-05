Roland-Garros: la N.1 mondiale Angelique Kerber éliminée au premier tour

0

L'Allemande Angelique Kerber, N.1 mondiale, a été éliminée dimanche au premier tour de Roland-Garros par la Russe Ekaterina Makarova (40e) en deux sets 6-2, 6-2.

C'est la première fois dans l'histoire du tournoi parisien que la tête de série perd d'entrée.

Kerber avait déjà été battue au premier tour l'an passé, mais c'était avant qu'elle ne prenne la tête du classement WTA à l'automne.

Cet échec n'est pourtant qu'une demi-surprise, car l'Allemande a accumulé les mauvais résultats ces derniers mois après sa formidable année 2016 (titres à l'Open d'Australie et à l'US Open).

Après avoir perdu son titre dès les huitièmes de finale à l'Open d'Australie et la première place mondiale en même temps, elle l'a récupérée par défaut à cause de la grossesse de Serena Williams.

Sa préparation sur terre battue n'annonçait rien de bon pour Roland-Garros. Son dernier résultat était une défaite d'entrée à Rome contre la 68e mondiale (Anett Kontaveit).

L'Allemande n'avait pas fait une bonne affaire en tombant sur Makarova au premier tour. La Russe, âgée de 28 ans, gauchère comme elle, a été deux fois demi-finaliste en Grand Chelem (US Open 2014 et Open d'Australie 2015), époque où elle a flirté avec le top 10 (12e).

"C'était mon premier match de simple sur le Central, c'est assez incroyable", a déclaré Makarova, qui avait perdu la finale du double l'an passé contre les Françaises Kristina Mladenovic et Caroline Garcia.

"Angelique est la N.1 et une grande joueuse. Je savais qu'il fallait que j'aille chercher la victoire et qu'elle n'allait pas me la donner", a-t-elle dit.

Au deuxième tour, elle affrontera l'une des Ukrainiennes Lesia Tsurenko ou Kateryna Kozlova.