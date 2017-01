Rencontre avec Hélène Angel, réalisatrice du film "Primaire"

0

Hélène Angel, réalisatrice du film "Primaire" sorti ce 4 janvier, était à Angers pour présenter son long métrage au cinéma Les 400 Coups. Elle s’est frottée à une classe de cours moyen pour évoquer l’engagement des enseignants, l’absurdité du système et l’extraordinaire humanité de ce petit monde clos qu’est une école primaire. Porté par Sara Forestier et les enfants, il s’en dégage une fraîcheur et une vitalité incroyable.

