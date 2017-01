Région TER : des changements en vue

0

La SNCF et la Région annoncent des travaux et promettent des améliorations de service.

Parmi les nouveautés, le nouveau cadencement des trains, qui se traduit par des changements d'horaire à partir du 2 juillet 2017 et la mise en place de la « virgule de Sablé », qui reliera Nantes, Angers et Laval.

+ Lire aussi : ce que va changer la LGV Rennes-Paris pour les Angevins

Dès le mois de mars, un simulateur en ligne permettra à chacun de comparer les horaires actuels et futurs des trains... en espérant que tout le monde soit satisfait.

Il sera par ailleurs possible de suivre en ligne la géolocalisation de son train et d'obtenir des informations précises via le fil twitter @terpays2delaloire.

Les travaix de la nouvelle gare de Trélazé commenceront en septembre 2017 pour une mise en service en août 2018, un nouveau parking sera construit à Ingrandes et une passerelle extérieure semi-couverte à Angers pour faciliter l'accès aux TER.

Mardi dans Le Courrier de l'Ouest à télécharger ici