Real Madrid-Naples: Ronaldo, en pointe pour retarder l'aiguille ?

Tic-tac, tic-tac, l'horloge tourne pour Cristiano Ronaldo: à désormais 32 ans, l'attaquant du Real Madrid semble retarder le déclin en jouant parfois en pointe, où il peut atteindre les 100 buts en Ligue des champions, mercredi en huitième de finale aller contre Naples (20h45).

. Après les sommets, la décompression

Au sommet de son art en 2016 avec les sacres du Real en C1 puis du Portugal à l'Euro, le Portugais a peiné à enchaîner sur la saison actuelle, pénalisé pendant l'été par une blessure à un genou.

Résultat: Ronaldo n'a inscrit "que" 21 buts en 26 apparitions avec le Real cette saison, quand son rival barcelonais Lionel Messi tourne autour d'un but par match. Signe, peut-être, que "CR7" a mis du temps à digérer son quatrième Ballon d'Or obtenu en décembre, de même que le scandale planétaire autour de pratiques présumées d'évasion fiscale.

Malgré la prolongation de son contrat madrilène jusqu'en 2021, Ronaldo est apparu contrarié ces derniers temps... comme par exemple lorsque des sifflets ont accompagné ses ratés au stade Santiago-Bernabeu fin janvier.

"Il y a des matches où on peut moins bien jouer", l'a défendu l'entraîneur Zinédine Zidane. "Et alors? Ce n'est pas grave, l'important est de continuer à travailler."

"Zizou" a aussi eu l'intelligence d'imposer du repos à cet affamé de compétition, histoire qu'il aborde en forme la fin de saison. Cela tombe bien: Ronaldo reste sur trois buts sur ses trois dernières apparitions avant d'aborder Naples.

. Après l'aile, le front

Et si on assistait à une évolution durable dans le jeu de Ronaldo ? Ailier gauche utilisant sa vitesse et sa percussion pour repiquer vers le but, la star joue de plus en plus comme deuxième attaquant de pointe aux côtés du Français Karim Benzema.

"Sa place favorite est celle où il a joué toute sa carrière, c'est-à-dire sur le côté", a commenté Zidane il y a quelques jours. "Après, certains matches il peut être dans une autre position, pour souffler un peu, pour être un peu plus au cœur du jeu quand on a d'autres joueurs qui sont sur les côtés."

Puisque ses dribbles sont moins dévastateurs qu'autrefois, et que son sens de la finition reste sa grande force, quoi de plus logique que de vouloir rapprocher "CR7" de la surface ?

Pour cela, Zidane a estimé que Benzema était le meilleur complément de Ronaldo, prenant au passage la défense de l'attaquant français, dont le faible total de buts suscite des critiques dans la presse espagnole.

"Pour moi, ce n'est pas le plus important. Il peut marquer, il peut aussi faire marquer et surtout, faire jouer les autres. C'est ce qui m'intéresse le plus. Cristiano, on sait ce qu'il peut faire. Et on sait le rendement qu'il peut avoir avec Karim, il y a une bonne complicité entre les deux", a souligné le technicien français.

. Après l'éclipse, le record ?

Désireux de jouer encore dix ans, Ronaldo peut montrer mercredi que la retraite est encore loin: meilleur buteur de l'histoire de la C1 avec 96 buts (dont un en tour préliminaire), "CR7" vise la barre mythique des 100 buts.

Mais il doit se hâter: en ne frappant que deux fois cette saison, le Portugais a laissé revenir Messi sur ses talons (93 buts, dont 10 en 2016-2017).

Bref, même s'il a souffert d'un coup à la jambe droite ce week-end, Ronaldo se doit d'être dans un grand soir mercredi en l'absence de Gareth Bale, toujours convalescent.

Car Naples, invaincu depuis deux mois et demi toutes compétitions confondues, arrive au Bernabeu avec des ambitions et des joueurs offensifs qui entendent bien montrer à Diego Maradona, l'ex-idole de San Paolo de passage à Madrid, qu'ils sont en grande forme (Insigne, Callejon, Hamsik...).

Et le Belge Dries Mertens, autre ailier reconverti en pointe, flambe avec 16 buts en Serie A... soit plus que les 14 buts de "CR7" en Liga! A Cristiano Ronaldo de montrer que la relève n'est pas pour tout de suite.