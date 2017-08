Doué-la-Fontaine La reprise approche à grand pas au RCD

0

Après une saison 2016-2017 très riche et un repos bien mérité, la reprise approche pour les footballeurs douessins.

En effet, les séances d'entraînements reprendront lundi 7 août pour les seniors, lundi 14 août pour les U17, jeudi 17 août pour les vétérans, mardi 22 août pour les U15, vendredi 25 août pour les U11 et U13 et mercredi 6 septembre pour les U6, U7, U8 et U9.

En amont, les footballeurs peuvent se préparer individuellement avec des programmes spécifiques dans le but d'aborder plus vite les aspects techniques et tactiques lors de la reprise et d'être prêt (course, étirements, renforcement musculaire).

Le mois d'août sera chargé en entraînements, stages, tournois et matchs amicaux afin de se préparer au mieux pour la nouvelle saison 2017-2018.

Le club accueillera les rencontres U17 entre FC Le Mans et Niort le samedi 5 août à 15 h 30 au stade de Doué-la-Fontaine, le match U14 entre le FC Nantes et FC Tours à 14 heures, ainsi que les U15 du FC Nantes et du FC Tours à 16 heures le vendredi 18 août.