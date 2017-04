RCD Football : déplacement des U13 au FC Nantes

0

Dimanche 2 Avril, l'équipe U13 du racing club douessin football s'est déplacée à Nantes pour visiter le centre de formation la Jonelière. Ils ont pu faire un match amical avec les U11 élite du FC Nantes et ont assisté au match entre FC Nantes et Angers SCO au stade de la Beaujoire. Ce fut une journée qui a « illuminé les yeux des jeunes joueurs et des dirigeants ».

Le samedi 8 avril à Saumur, avait lieu la finale départementale du Festival Foot. L'objectif pour cette même équipe était de terminer dans les cinq premiers afin d'accéder à la finale régionale qui aura lieu le samedi 6 mai à la Roche sur Yon. À l'issue des cinq matchs, Doué la Fontaine a terminé troisième après Cholet premier et Angers SCO second. Les U13 douessins se sont donc qualifiés pour l'étape régionale.