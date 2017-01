Doué-la-Fontaine RCD Athlétisme : Résultats concluants au cross départemental

0

Dimanche 8 janvier, les poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes du RCD Athlétisme se sont rendus au Lion d'Angers pour le cross départemental.

Les poussins et les poussines sont vices-champions par équipe composées de Nora Leau, Cassandra Chenaux, Guillaume Lefranc, Corentin Guédon et Titouan Jamme. Mayeul Moriceau, benjamin, termine 4ème et 3ème des secondes années benjamins.

L'une comme l'autre, elles sont montées sur le podium et ont rapporté deux médailles. Fyona Leau, minime fille et licenciée depuis deux ans au club, a terminé 12ème du classement minimes filles mais 3ème des premières années. Elle suit le même chemin que sa sœur aînée, Nora Leau, poussine et licenciée pour la première fois au club, a fini 7ème du classement et vice-championne des premières années poussines.

L'entraîneur, Anne-Marie Barillet précise : « leur assiduité aux entraînements est récompensée. Ce jour là, il y avait un vrai parcours de cross puisqu'il y avait des relances, le terrain était boueux. Les résultats sont d'autant plus méritants. Vous pourrez retrouver les benjamin(e)s et minimes au cross régional le dimanche 29 janvier à Paimboeuf en Loire-Atlantique ».