Doué RCD Athlétisme : des records personnels battus

Dimanche 15 janvier, trois athlètes du club d'athlétisme de Doué-la-Fontaine ont pu défendre leur place lors des championnats régionaux des lancers longs au Lac-de-Maine à Angers.

« Sous une pluie battante et avec des conditions plus ou moins acceptées par les athlètes en raison des plateaux de lancers remplis d'eau », Clément Guiny, cadet, est finaliste au lancer de disque de 1,5 kg et a battu son record personnel avec 29m. Son coéquipier, Amalric Polleau, cadet, a fait de même avec un jet à 27m81.

Fidèle au marteau et régulière dans ses performances, Adeline Barillet, senior, a remporté le concours de lancer de marteau de 4 kg. Elle est devenue championne régionale avec 39m86, pas loin de son record personnel réalisé la saison dernière à 40m93.

Pour information : préparez vos lanternes car le 1er avril aura lieu la randonnée nocturne du club.

