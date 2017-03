Beaupréau Randonnée historique entre fermes et châteaux

0

Une randonnée historique commentée de 8 km sur la thématique des Guerres de Vendée se déroulera le dimanche 12 mars à 14 h sur les communes du Pin en Mauges, La Poitvinière, La Salle et Chapelle Aubry et Beaupréau.

Celle-ci va permettre aux participants de découvrir des lieux chargés d’histoire à travers fermes et châteaux. Plusieurs étapes sont prévues et seront commentées par des personnes locales. Parmi elles on peut citer la Poëze, L’Aigrasseau, le Château de Barot.

Rendez-vous à 13 h 45 à la mairie du Pin en Mauges. Chaussures de randonnée ou bottes indispensables. Non accessible aux poussettes. Participation libre et gratuite. Pas d’inscription préalable.

Contact 02 41 75 38 31, accueil@beaupreau-tourisme.com