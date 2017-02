Quatre Français sur cinq utilisent au moins un réseau social chaque mois

0

Quatre Français sur cinq utilisent chaque mois au moins un réseau social, Facebook, YouTube et Twitter arrivant en tête des audiences, selon le bilan annuel présenté jeudi par Médiamétrie.

Au quotidien, ce sont 26,5 millions de Français qui se connectent à au moins un réseau social, une généralisation qui joue un rôle prépondérant dans la circulation des contenus (articles, vidéos), souligne l'institut.

Ils sont 84% à lire des articles partagés par leurs proches pour s'informer et 49% à regarder des vidéos partagées par leurs amis.

Pour refléter ces usages, l'institut précise jeudi qu'il va comptabiliser dès la fin du premier semestre les audiences des outils "AMP" de Google et "Instant Articles" de Facebook, qui permettent de lire un article sans aller sur le site de l'éditeur.

La consultation des réseaux sociaux se fait principalement sur smartphone, avec lesquels près de 15 millions de personnes se connectent à Facebook chaque jour, 7 millions à YouTube et 4,5 millions à Snapchat, indique Médiamétrie.

Les 15-24 ans plébiscitent Snapchat, Periscope et Instagram tandis que les 50 et plus préfèrent Google+, Facebook et YouTube.

Les catégories socio-professionnelles les plus aisées (CSP+) plébiscitent de leur côté principalement vers LinkedIn (réseau professionnel), Dailymotion et Pinterest.

Par ailleurs, 9,5 millions de Français se divertissent avec des jeux sur smartphones "soit plus que sur n'importe quelle console du marché", note Bertrand Krug, directeur du département internet de Médiamétrie, estimant que "le smartphone devient la Gameboy des jeunes générations".

Favori des 50-64 ans, le jeu de cartes Solitaire attire 320.000 visiteurs chaque mois, les 25-49 ans lui préférant Candy Crush (2,3 millions de visiteurs uniques) et les 15-24 ans "Pokémon Go" (4,8 millions de visiteurs uniques en août, en baisse depuis).

Les messageries instantanées remportent également du succès avec près de 30 millions de visiteurs uniques par mois, notamment Skype (20,5 millions), Facebook Messenger (11,3 millions) et WhatsApp (9 millions).

Autre tendance côté contenus, les sites d'infotainment (mêlant information et divertissement) ont attiré 20,7 millions de visiteurs uniques par mois, avec dans le Top 5 Gentside, Demotivateur, Melty, Buzzfil et Topito.

Les plateformes de e-sport, jeux vidéos en ligne, continuent de générer de l'audience (5,2 millions de visiteurs uniques chaque mois).

Au total, près de 88% de la population française de plus de 15 ans (45,7 millions de personnes) est internaute, et 18,9 millions de Français utilisent deux ou trois écrans (smartphone, ordinateur ou tablette), note Médiamétrie, qui va faire évoluer cette année sa méthodologie de mesure en un seul panel.