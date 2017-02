Doué Qualification pour les interrégionaux du club de Force athlétique

0

Le samedi 4 février, le RCD force athlétisme /musculation organisait la dernière compétition qualificative pour les interrégionaux

Avec la participation de 36 compétiteurs de la région pays de Loire et du centre val de Loire. 4 Douessins étaient en compétitions : Léa Clémont (subjunior) 17 ans en -63 kg a soulevé une barre à 47,50 kg et s 'est qualifiée, ainsi que Line Coiffard (master 2) qui a également brillé et qui s 'est qualifiée avec une barre de 107,50 kg.

Côté compétiteurs hommes : Henri Béon s 'est aussi qualifié avec une barre à 92 kg et Jacques Brestin a soulevé une barre à 107,50 kg.

Nos compétiteurs vont se retrouver à Cambrai (59) pour les championnats interrégionaux qui se dérouleront les 3 et 4 juin 2017.

