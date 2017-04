Pruillé. Neuf moutons tués par un chien.

Quand il s’est levé samedi matin, Michel Avranche a entendu du bruit dans sa bergerie, qui héberge 35 petits de 18 mères, à Pruillé.

« Il était 7 h 15. J’ai trouvé sept agnelles de trois mois et deux mères tuées. » Un chien épuisé était encore au milieu des bêtes. Il ne faisait aucun doute pour l’éleveur que l’animal était la cause du décès des deux brebis et de leurs sept petits.