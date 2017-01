Primaires citoyennes Delphine Batho veut « un débat sur l'avenir »

0

À l'annonce des premiers résultats des primaires citoyennes, Delphine Batho, députée PS sortante, candidate dans la seconde circonscription des Deux-Sèvres vient de déclarer : « J'aimerai que le débat d'entre deux tours ne porte plus sur « pour » ou « contre » le bilan du gouvernement - je suis bien placée pour savoir ce que les citoyens en pensent puisque j'étais la première à marquer des désaccords - mais sur l'avenir et comment on fait pour que la gauche ne soit pas éliminée du deuxième tour de la présidentielle. »

