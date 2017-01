Primaire. Luc Belot, député PS : "Encore tôt pour le mouvement vers Macron"

0

Réaction de Luc Belot, député socialiste de la première circonscription de Maine-et-Loire, à l'issue du premier tour de la primaire de la gauche qui a vu la victoire de Benoît Hamon devant Manuel Valls :

« La participation a été plutôt bonne et nous avons deux candidats clairement au second tour, ça évitera les contestations. Ce sont deux candidats qui sont sur des projets différents, plus différents qu'en 2011 où les bases communes étaient assez fortes. Là les différences peuvent poser question sur la capacité à rassembler a l'issue du second tour, pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs. On verra comment les choses se passent. On voit qu'à droite, le candidat qui a fait un super score au premier et au second tour est aujourd'hui contesté dans sa famille politique. Mon choix de second tour, ça peut difficilement être Benoît Hamon. Je me sens moins éloigné du programme de Manuel Valls même si, moi, mon candidat ça restait François Hollande. Quant au mouvement vers Macron, c'est un peu tôt pour le dire. Le débat pour le second tour va être super important et très, très instructif. »