Primaire. L'ancien maire d'Angers Frédéric Béatse : « Une gauche éparpillée »

0

Réaction de Frédéric Béatse, ancien maire d'Angers, conseiller régional et conseiller municipal PS à Angers, à l'issue du premier tour de la primaire de la gauche qui a vu la victoire de Benoît Hamon devant Manuel Valls :

« J’aurais préféré un vrai candidat social-démocrate, qui comble un vide entre Valls et Macron. Par défaut, je maintiendrai ma position, et j’appellerai à voter Manuel Valls au second tour. Cela dit, je suis inquiet de voir à ce point une gauche aussi éparpillée. On voit bien que la participation est moindre qu’aux primaires précédentes, parce que certains ont déjà choisi les voies Macron et Mélenchon. Tout cela doit nous interpeller sur nos responsabilités : si nous voulons voir un candidat de gauche au second tour de la présidentielle, il nous faudra trouver le chemin d’un accord dès avant le premier tour. Une gauche qui resterait éclatée à ce point se mettrait en danger ».