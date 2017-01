Primaire Jean-Louis Belliard, secrétaire départemental du PS en Maine-et-Loire

0

« Je ne suis pas surpris. Manuel Valls résiste bien et Benoît Hamon fait un score qui était attendu dans ces eaux-là. Ce qui me surprend un peu, c’est le score d’Arnaud Montebourg. Quant à Vincent Peillon, il fait un score pas très élevé mais il est entré en campagne très tardivement. Le PS a toujours été un parti traversé par des courants. L’important c’est de se rassembler au second tour et d’offrir une vraie alternative pour la présidentielle. Chacun, les élus comme les autres, prendra ses responsabilités. Le glissement vers Macron, je ne peux pas dire que c’est quelque chose que je n’envisage pas du tout mais il faudra tout faire pour éviter les dispersions. »