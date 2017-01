Primaire de la gauche. Réaction du sénateur Raoul (PS) : "Valls jusqu'au bout"

0

Réaction de Daniel Raoul, sénateur socialiste, à l'issue du premier tour de la primaire de la gauche qui a vu la victoire de Benoît Hamon devant Manuel Valls :

« Au moins le match va être clair entre une gauche de gouvernement et une gauche d'opposition. Le match n'est pas fini, on n'est qu'à la mi-temps. Je vais soutenir Manuel Valls jusqu'au bout. En cas de victoire de Benoît Hamon il est clair qu'il y aura des mouvements, notamment au sein du PS, vers Macron. On a jamais tranché entre une gauche radicale et une gauche progressiste et de gouvernement et il faudra que ça se fasse. »