Primaire de la gauche. Réaction du député Bardy (PS) : "Une satisfaction"

Serge Bardy, député PS de la sixième circonscription de Maine-et-Loire : « Ce soir c'est d'abord une satisfaction car les réponses que Benoît Hamon apporte aux problèmes de la France aujourd'hui sont bien celles qui sont attendues. Sinon les citoyens n'auraient pas adhéré d'une manière aussi claire. Ce que j'apprécie chez lui, c'est cette vision des problématiques et de l'avenir car nous sommes à un moment clé de notre histoire. Nous aurons toujours des usines mais de moins en moins d'humains à l'intérieur. Et tout ceux qui avancent qu'ils vont créer des emplois et faire baisser le chômage sont des menteurs. Ça fait 30 ans que ça baisse et qu'aucune recette n'a fonctionné. Benoît Hamon n'a pas changé d'avis, il a toujours mené une campagne claire sur la problématique du développement durable, ce que les autres n'ont pas fait. »