Primaire à gauche Le PCF veut jouer "les traits d'union"

« La défaite de Valls est le deuxième « empêchement » (après le renoncement de Hollande) à défendre ce quinquennat. Ce peuple de gauche a accordé la victoire à Hamon car cela ouvre la perspective d'un rassemblement de la gauche à la présidentielle, a réagi ce dimanche soir Alain Pagano, secrétaire départemental du PCF et conseiller municipal d'opposition à Angers. Rassemblement nécessaire pour éviter un duel Droite-FN au deuxième tour de la présidentielle. C'est ce que dit et souhaite le PCF. Nous n'épargnerons donc pas nos efforts pour jouer les traits d'union afin que le rassemblement s'opère entre les différents candidats de gauche et écologistes ».