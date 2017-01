Primaire à gauche. Le député Marc Goua (PS) : "Je vais voter Macron"

La réaction de Marc Goua député-maire PS de Trelazé à l'issue du second tour de la primaire de la gauche qui a vu la victoire de Benoît Hamon :

"Maintenant je rejoins ce que dit Manuel Valls, j'espère une recomposition plus qu'une décomposition. Il y a des idéaux qu'il faut continuer à défendre sur la liberté, une plus grande justice, la république et la laïcité. Aujourd'hui il y a un clivage avec ceux qui pendant les cinq dernières années anciennement ont saboté ce mandat. Moi je n'étais pas toujours d'accord avec le gouvernement mais par discipline j'ai voté toutes les lois. C'est un peu bizarre que les mêmes disent aujourd'hui qu'il faut se plier à la majorité. Je confirme que je vais voter Macron."