Primaire à gauche Le député Luc Belot : "Un résultat clair et sans appel"

Luc Belot, député PS : « La primaire a sorti un résultat extrêmement clair et sans appel. C’est le rôle de Benoît Hamon de préparer un programme qui rassemble les socialistes, ce qui ne sera pas facile vu les différences de fond très fortes. Il faudra se donner tous les moyens pour éviter un second tour Fillon-Le Pen. Ce sont mes deux priorités aussi. Moi, je suis socialiste, et je reste socialiste, mais je ne préjuge pas de ce qui se passera par la suite ».