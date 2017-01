Primaire à gauche Camara-Tombini : Ce n'est pas le résultat que j'espérais"

0

« Ce résultat n'est pas celui que j'espérais. Je respecte toutefois le choix des électeurs, a commenté ce dimanche soir Silvia Camara-Tobini, responsable de la section PS d'Angers et conseillère municipale d'opposition. J'espère qu'il y aura un large rassemblement derrière notre candidat dans le respect des uns et des autres. Nous devons désormais nous tourner vers la présidentielle et faire en sorte que Marine Le Pen ne soit pas au second tour ».