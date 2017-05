Présidentielle Une participation de 68,17% à 17 h en Anjou, en baisse [direct]

0

A 17 heures, la participation était de 68,17 % dans le département, ce dimanche à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle.

Au premier tour, le 23 avril, elle était, à la même heure, de 72,41 %. Pour une participation finale de 82,96 % à la fermeture des bureaux de vote.

Sur le plan national

Les Français semblent s'être moins mobilisés dimanche qu'au premier tour pour choisir leur nouveau président entre le novice en politique Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, avec une participation en baisse de 4 points en fin d'après-midi.

À 17H00, deux heures avant la fermeture des premiers bureaux, la participation atteignait 65,30%, moins qu'au premier tour (69,42%) et qu'au second tour de 2012 à la même heure (71,96%). C'est le taux le plus faible depuis 1969.

Ce second tour, au terme d'une campagne inédite et électrique, pourrait donc être marqué par une abstention historiquement haute.

