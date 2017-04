Présidentielle Un appel en faveur de Benoît Hamon

0

Des élus de gauche de Nouvelle-Aquitaine ont lancé un appel en faveur de Benoît Hamon. Ils écrivent notamment : « Nous, élu-e-s de la Nouvelle-Aquitaine, tout comme l'ont fait les élu-e-s bretons, appelons les électrices et les électeurs à se rassembler autour de la candidature de Benoit Hamon. Chacun et chacune d'entre nous comprend que le monde ancien s'éteint et qu'il faut inventer des solutions nouvelles pour permettre à chaque Français de vivre en intelligence, en harmonie avec son voisin, sa voisine avec notre planète ».

