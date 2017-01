Présidentielle Sondage : 4 tendances riches d'enseignements

0

Manuel Valls, longtemps favori des primaires à gauches, pourrait connaître un sort identique à celui d'Alain Juppé à droite, selon un sondage Odaxa pour L'Express, France Inter et la presse régionale.

1 Emmanuel Macron s'installe

Avec 40% de cote d’adhésion en janvier, Emmanuel Macron progresse de 4 points par rapport à décembre et conforte sa place de personnalité politique préférée des Français acquise le mois dernier. Il devance Alain Juppé qui ne baisse plus (34% ; +1 point) et surclasse elui qui lui a volé la victoire à la primaire de la droite, François Fillon (32% ; +1 point).

2 La poussée des gauches

Parmi les candidats à la primaire de la Belle alliance populaire, Benoît Hamon (+9 pts par rapport à décembre) et Arnaud Montebourg (+ 8 pts) viennent très fortement contester la première place qui était promise à l'ancien Premier ministre Manuel Valls.

L'ancien ministre de l'Education (40% d'adhésion) et l'ancien ministre de l'Economie (39%) recueillent désormais plus adhésion que M. Valls (37%) parmi les sympathisants de gauche.

3 La percée de Mélenchon

Avec 8 points de progression, Jean-Luc Mélenchon atteint pour la première fois la 3e place – ex-aequo avec Fillon – du palmarès Odoxa de cote d’adhésion. Pour la première fois, il est le numéro 1 dans le coeur des sympathisants de gauche, grâce à une progression de 9 points en un mois qui lui permet de devancer avec 53%, Christiane Taubira (50%), l’ex-égérie des sympathisants de gauche.

4 Ça se complique pour Fillon

A droite, la campagne s'enlise pour François Fillon. Il n’est que 3e sur notre palmarès global, à égalité avec Mélenchon, en terme de cote d'adhésion. Mais plus d'un mois après sa victoire à la primaire, il ne fait plus l'unanimité dans son camp, voyant revenir sur lui ses ex-concurrents qu’il a battu à la primaire de novembre : tandis qu’il recule d’1 point auprès d’eux en janvier, Juppé gagne 5 points à 58% et Sarkozy 9 points à 57%.

L'adhésion est le fait de soutenir une personnalité ou, au moins, d’avoir de la sympathie pour elle, pas uen intention de vote.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 12 et 13 janvier 2017 avant et après le 1er débat de la primaire de la gauche. Echantillon de 984 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 452 personnes interrogées avant le débat et 532 personnes interrogées après le débat.