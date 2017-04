Présidentielle. Rotureau (En Marche!) : "Une lourde responsabilité"

"Je suis évidemment heureux. C est un changement considérable. Mais c est aussi quelque chose que l on ressentait localement depuis plusieurs années. Le score d Emmanuel Macron lui met une lourde responsabilité sur les épaules. Il devra rassembler au delà des clivages. Je souhaite qu il parvienne à tracer les grandes lignes sur les sujets essentiels que sont La sécurité, La création d emplois et Le maintien du lien social."

