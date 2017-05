Présidentielle Pascal Duforestel (PS) : " Tout est à reconstruire "

0

Pascal Duforestel, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, conseiller municipal d’opposition, à Niort :

" Ouf ! Ça, c’est fait ! Il y a du soulagement, mais ça ne règle pas tout. Il faut que les électeurs reprennent à voter " pour " et non pas " contre ". Il nous faut refaire un travail de terrain pour éteindre le vote FN, pour répondre à ce sentiment d’isolement. Pour le PS, tout est à reconstruire. Les législatives peuvent être l’occasion d’une clarification. Le consensus, qui prévalait, masquait trop de différences. Il nous faut reconquérir le cœur et l’esprit de nos concitoyens ".