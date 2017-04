Présidentielle. Pagano (PCF) : "Faire barrage à l’extrême droite"

« On va être orphelins d’un second tour avec un candidat de gauche. La gauche fait toutefois un bon score. Il a peut être manqué le rassemblement entre Mélenchon et Hamon que j’appelais de mes vœux... Je ne me reconnais pas dans la politique libérale d’Emmanuel Macron mais nous appelerons à voter pour lui pour faire barrage à l’extrême droite ».

