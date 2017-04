Présidentielle Notre sondage intentions de vote : les écarts se resserrent

0

Dans un contexte d’incertitude inédit où un tiers des électeurs n’ont pas encore fait leur choix définitif, les écarts continuent de se resserrer en tête des intentions de vote entre les quatre premiers candidats, désormais dans un mouchoir de poche.

C’est le principal enseignement du 17e sondage d’intentions de vote réalisé par BVA et Salesforce, en partenariat avec la Presse Régionale et Orange, à moins de dix jours du premier tour de l’élection présidentielle.

Emmanuel Macron, crédité de 23 % des suffrages au premier tour, devance désormais d’un point Marine Le Pen (22 %, -1 point).

François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont à égalité à 20 % (+1 point chacun), tandis que Benoît Hamon poursuit son érosion à 7,5 % (-1 point).

Avec de faibles écarts, et une forte proportion d’électeurs n’ayant pas encore arrêté leur choix définitif (sur 100 électeurs qui se déclarent aujourd’hui certains d’aller voter le 23 avril prochain, 34 peuvent changer d’avis quant à leur vote ou n’expriment actuellement pas d’intentions de vote), tous les scénarii apparaissent possibles au soir du 23 avril.

Si un second tour opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen demeure encore l’hypothèse la plus probable, rien n’exclut une qualification de François Fillon ou de Jean-Luc Mélenchon.

Avec les intentions de vote suivantes :

Enquête BVA-Salesforce pour la Presse Régionale et Orange réalisée par Internet du 12 au 14 avril 2017. Echantillon de 1439 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon représentatif de 1504 Français âgés de 18 ans et plus.

Plus d'informations dans "Le Courrier de l'Ouest" de ce samedi 15 avril. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.