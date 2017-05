Présidentielle Nathalie Seguin (La France insoumise) : "Nous sommes prêts"

0

Nathalie Seguin, conseillère municipale d’opposition, à Niort, candidate La France insoumise aux législatives dans la première circonscription : " Je suis très contente : Marine Le Pen a été largement battue. C'est très bien comme ça. Pour autant, ça ne règle pas tout. On peut noter le fort taux d’abstention, les votes blancs et nuls. Le mécontentement s’est exprimé. C'est un signal fort adressé à Emmanuel Macron. Il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Maintenant, il y a le 3e tour et on compte bien gagner ces législatives et incarner la réelle opposition à Emmanuel Macron. La France insoumise va être à la hauteur de ces enjeux. Nous sommes prêts ! ".